Блог на WP: уникальный дизайн

Здравствуйте.

Я занимаюсь карпфишингом (спортивная ловля карпа - можете погуглить). Хотел бы иметь свой блог:

*уникальный дизайн: шаблоны тоже не принимаю.

*ворд-пресс.

*стандартные наборы (RSS, разделы и т.п.) + нужные плагины (СЕО и т.д.) - по этим вопросам нужна консультация от выбранного исполнителя.

Бюджет: первое на что обращаю внимание - цена.

Требования:

1. Опыт (можно и без).

2. Примеры работ.

ФОРМА ЗАЯВКИ:

1. Стоимость.

2. Сроки (примерно).

3. Концепция дизайна блога, интересные идеи (это будет большим +: все предложения будут скрыты).

[В ЛС, асю или почту не спамить. Писать только в проект]