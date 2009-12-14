Граббер товаров с сайта донора

$80
Веб-программированиеЗавершен9 заявок325 просмотров
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Требуется написать грабер сайта www.airis.spb.ru. На выходе CSV файл и каталог картинок. Детальнее в ТЗ.

14 лет назад
baraboshinkg
Константин 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SField
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$80
2 дня
В отличии от других претендентов сразу показал пример граббера под мои нужды. Т.е. продемонстрировал товар лицом. Ни каких предоплат не просил. После того как договорились, за пару дней довёл его до требований ТЗ. По ходу дела я внёс небольшие дополнительные пожелания, которые тоже были учтены без каких либо проблем и изменнений в цене. Что я получил в результате? Стабильно и шустро работающий граббер, с вменяемым конфигом и коментариями по нему. Качество кода самого грабера - хорошее, говорю так т.к. в состоянии оценить с професиональной точки зрения (сам был в своё время программером). В итоге могу сказать - хороший программист, умеющий быстро и качественно работать, соблюдая при этом ТЗ и умеющий показать заказчику товар лицом. Было приятно иметь с ним дело. Следующий граббер буду видимо заказывать у него.
Отличный заказчик. Хорошо составленное ТЗ. Быстро ответил на все возникшие вопросы. Постоянно на связи. После сдачи проекта, моментально произвел оплату. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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