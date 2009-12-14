Граббер товаров с сайта донора

Сайт стоит на webasyst. Необходим реализовать фильтр поиска по разным критериям. Выбор реализован чекбоксами. Пример можно посмотреть по ссылке: http://clockshop.ru/wristform.php В приват и в асю просьба не писать. С ув. Сергей.
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Требуется написать грабер сайта www.airis.spb.ru. На выходе CSV файл и каталог картинок. Детальнее в ТЗ.
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