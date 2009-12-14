Граббер товаров с сайта донора

В отличии от других претендентов сразу показал пример граббера под мои нужды. Т.е. продемонстрировал товар лицом. Ни каких предоплат не просил. После того как договорились, за пару дней довёл его до требований ТЗ. По ходу дела я внёс небольшие дополнительные пожелания, которые тоже были учтены без каких либо проблем и изменнений в цене. Что я получил в результате? Стабильно и шустро работающий граббер, с вменяемым конфигом и коментариями по нему. Качество кода самого грабера - хорошее, говорю так т.к. в состоянии оценить с професиональной точки зрения (сам был в своё время программером). В итоге могу сказать - хороший программист, умеющий быстро и качественно работать, соблюдая при этом ТЗ и умеющий показать заказчику товар лицом. Было приятно иметь с ним дело. Следующий граббер буду видимо заказывать у него.