Необходимо написать 2 простеньких шелл скрипта.

Здравствуйте!

Понадобилось написать 3 шелл скрипта (для линукс :)). Сам не справился.

ТЗ

1й скрипт: start.sh (Параметры....)

Проверяет запущено ли это:

"#!/bin/sh

echo "Starting Cs:Source Server"

sleep 1

screen -A -m -d -S css-server ./srcds_run (Параметры....)", если не запущено, то запускает это (в кавычках). (Параметры....) - например ввёл ./start.sh -game cstrike +map de_dust2, запустилось так:

"#!/bin/sh

echo "Starting Cs:Source Server"

sleep 1

screen -A -m -d -S css-server ./srcds_run -game cstrike +map de_dust2"

2й скрипт - status.sh.

Проверяет запущено ли то, что в кавычках первого скрипта. Если запущено, то выводит online, если нет, то offline.

Незнаю даже сколько такое может стоить, работа несложная, поэтому точно не много.

Плачу Яндекс.Деньгами, могу по другому как нибудь заплатить.