Необходимо написать 2 простеньких шелл скрипта.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки261 просмотр
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Здравствуйте!

Понадобилось написать 3 шелл скрипта (для линукс :)). Сам не справился.

ТЗ

1й скрипт: start.sh (Параметры....)

Проверяет запущено ли это:

"#!/bin/sh

echo "Starting Cs:Source Server"

sleep 1

screen -A -m -d -S css-server ./srcds_run (Параметры....)", если не запущено, то запускает это (в кавычках). (Параметры....) - например ввёл ./start.sh -game cstrike +map de_dust2, запустилось так:

"#!/bin/sh

echo "Starting Cs:Source Server"

sleep 1

screen -A -m -d -S css-server ./srcds_run -game cstrike +map de_dust2"

2й скрипт - status.sh.

Проверяет запущено ли то, что в кавычках первого скрипта. Если запущено, то выводит online, если нет, то offline.

Незнаю даже сколько такое может стоить, работа несложная, поэтому точно не много.

Плачу Яндекс.Деньгами, могу по другому как нибудь заплатить.

14 лет назад
vm_dolgov
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Cra3y
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Хорошо читаемый код (скрипт). Работой доволен.
Приятно было сотрудничать )
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