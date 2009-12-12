Необходимо написать 2 простеньких шелл скрипта.

Нужен небольшой скрипт редирект: Есть 2 сайта, первый основной сайт, путь которому http://www.sait.net/script.aspx?************ И второй http://www.MOISAITt.net/script.php?************ Мне нужно чтоб юзера отправляли запросы: http://www.MOISAITt.net/script.php?user=666666&password=777777?&tekst А скрипт перенаправлял этот запрос на первый сайт с этими запросами http://www.sait.net/script.aspx?user=666666&password=777777?&tekst И ответ первого сайта отдавал юзеру. Грубо говоря, мне нужно ...
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Здравствуйте!
Понадобилось написать 3 шелл скрипта (для линукс :)). Сам не справился.
ТЗ
1й скрипт: start.sh (Параметры....)
Проверяет запущено ли это:
"#!/bin/sh
echo "Starting Cs:Source Server"
sleep 1
screen -A -m -d -S css-server ./srcds_run (Параметры....)", если не запущено, то запускает это (в кавычках). (Параметры....) - например ввёл ./start.sh -game cstrike +map de_dust2, запустилось так:
"#!/bin/sh
echo "Starting Cs:Source Server"
sleep 1
screen -A -m -d -S css-server ./srcds_run -game cstrike +map de_dust2"
2й скрипт - status.sh.
Проверяет запущено ли то, что в кавычках первого скрипта. Если запущено, то выводит online, если нет, то offline.
Незнаю даже сколько такое может стоить, работа несложная, поэтому точно не много.
Плачу Яндекс.Деньгами, могу по другому как нибудь заплатить.
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