Работа для эксперта в jQuery

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки228 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать существующие плагины и интегрировать новые.

Сайт и заказчик англоязычные, без хорошего знания языка просьба услуги не предлагать.

Оплата почасовая - $8/час.

Сроки - 3 недели.

jQuery
14 лет назад
yezZ
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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