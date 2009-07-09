Модуль или компонент для парсинга товаров

Не ответственный человек. Работу я сделал на 100%, он сказал что оплату произвел через банк, но деньги не пришли в срок, ссылался на какие-то проблемы перевода через банк а потом вовсе пропал. Не рекомендую работать с этим человеком, а если и работать то только через безопасную сделку.