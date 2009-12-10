Конвертировать smf в vbulletin, работа с БД

Добрый день. Нашей компании www.superreklama.ru (http://www.superreklama.ru/) Требуется программист-верстальщик для новых проектов. Требования к кандидату: Обязательно опыт работы над созданием музыкального портала. Ищем не студию, т.к. сами являемся студией, а именно программиста. Портфолио. В данный момент требуется создать проект: 1. Создание механизма ...
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Нужна конвертация из smf в vbulletin. Кодировка базы в utf8, нужно перейти к такойже или к cp1251. Главное чтобы сообщения и темы небыли иероглифами.
Работа с БД MySQL.
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