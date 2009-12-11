Ротатор для Ричмедия баннеров и кликандера.

В джумловском VirtueMart'е надо поправить несколько JS скриптов, чтобы работало как надо. Собственно задача эти скрипты найти и поправить. Стоимость договорная - хз сколько за это дать. Писать в аську 252192074. Извините, сам стучаться ни к кому не ...