Модуль Сайт - Платежная система

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Надо написать программный модуль для связи сайта с платежной системой webpay.by

тз (руководство от системы) - в прилагаемом файле

14 лет назад
Mik123
Михаил 
62 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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