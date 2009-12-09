Подправить пару скриптов в VirtuaMart Jooomla

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart. Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В джумловском VirtueMart'е надо поправить несколько JS скриптов, чтобы работало как надо. Собственно задача эти скрипты найти и поправить.
Стоимость договорная - хз сколько за это дать.
Писать в аську 252192074.
Извините, сам стучаться ни к кому не буду.
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