Подправить пару скриптов в VirtuaMart Jooomla

В джумловском VirtueMart'е надо поправить несколько JS скриптов, чтобы работало как надо. Собственно задача эти скрипты найти и поправить.

Стоимость договорная - хз сколько за это дать.

Писать в аську 252192074.

Извините, сам стучаться ни к кому не буду.