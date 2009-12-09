Скрипт генерации текста

Доброго времени суток.

Требуется написать скрипт или програму (на ваше усмотрение) для генерации текста при помощи скрещивания 2 алгоритмов гибрид бинарных деревьев Хафмана и геометрическое построение текста Гильберта.

Цена, сроки, среда разработки.

PS. Личку не взрывать... отписывайтесь только в тендере.

PSS Предложения скрыты.