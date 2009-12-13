Простой скрипт на PHP

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки527 просмотров
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Описание в аттаче. Сроки - 1 неделя.

UPDATE: ТЗ на русском языке нету. Если есть вопросы - пишите.

UPDATE2: В предложении указывайте бюджет и сроки.

PHP
14 лет назад
olegf
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$40
2 дня
Иван выполнил работу качественно, в срок и в рамках бюджета. Абсолютно никаких проблем не возникало. Когда будут еще проекты - первым делом буду обращаться к Ивану.
Четкое составление ТЗ, я никогда не видел что бы учитывались все детали, это способствовало выполнению проекта, без "неожиданных" доработак, оплата честно, вовремя, и вообще...ОЧЕНЬ рад работать на этого человека!...
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