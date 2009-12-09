Работа для CodeIgniter программиста

Здравствуйте. Нужно создать сайт фирмы. Есть сверстанный html\css-макет. Его нужно натянуть на бесплатный\нулленый движок. А движок установить на хостинг и настроить в соответствии с требованиями сайта. Что должно быть на сайте (требования к движку): - админка - пользователи - новости - книга ...
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Здравствуйте. Есть недописанный сайт на CI. Необходимо прикрутить к нему форум таким образом,чтобы база пользователей была едина как для сайта,так и для форума. Важным условием является то что система пользователей на сайте так же есть и ее необходимо взять за основу. Форум любой вам угодный(дайте ссылку на тот который будете использовать), лишь бы был не очень навороченный. На этом форуме будут общаться жители поселка,для которых создается сайт. От вас цена,сроки(вчера). Исходники вышлю исполнителю. Спасибо.
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