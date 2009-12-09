Работа для CodeIgniter программиста

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Здравствуйте. Есть недописанный сайт на CI. Необходимо прикрутить к нему форум таким образом,чтобы база пользователей была едина как для сайта,так и для форума. Важным условием является то что система пользователей на сайте так же есть и ее необходимо взять за основу. Форум любой вам угодный(дайте ссылку на тот который будете использовать), лишь бы был не очень навороченный. На этом форуме будут общаться жители поселка,для которых создается сайт. От вас цена,сроки(вчера). Исходники вышлю исполнителю. Спасибо.

14 лет назад
Drupal-Master
Александр 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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