Работа для CodeIgniter программиста

Здравствуйте. Есть недописанный сайт на CI. Необходимо прикрутить к нему форум таким образом,чтобы база пользователей была едина как для сайта,так и для форума. Важным условием является то что система пользователей на сайте так же есть и ее необходимо взять за основу. Форум любой вам угодный(дайте ссылку на тот который будете использовать), лишь бы был не очень навороченный. На этом форуме будут общаться жители поселка,для которых создается сайт. От вас цена,сроки(вчера). Исходники вышлю исполнителю. Спасибо.