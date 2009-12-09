Модуль: "ГИД" (Каталог организаций) CMS: DataLife Engine v. 8.3 Пример: http://gid.allvrn.ru/ (нужно сделать практически копию) Техническое задание в приложениях. Прежде чем добавлять заявку - ознакомьтесь с ТЗ. (ТЗ= в принципе переписал практически то, что есть на сайте gid.allvrn.ru ) Указывайте ...
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Нужен парсер картинок и alt под ними.
на пхп
надо отпарсить страницы типа:
*** покажу как договоримся о выполнении.
и тп. (именно с этого сайта - т.е хтмл разметка одна)
парситься картинка и то что в alt под ней (не парсятьсято что тут)
картинки складываються в папку и переименовываються 1.2.3 итп.
дески пишуться в тхт файл 1 деск 1 строка.
соответственно спарсилась картинка положилась в папку переименовалась в 1.jpg
алт под ней записался в файл 1й строчкой.
вебинтерфейс не обязателен. достаточно того что в файле можно указать урл откуда парсить.
папку куда и файл куда дески.
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