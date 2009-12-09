Нужен парсер картинок и alt под ними.

на пхп

надо отпарсить страницы типа:

*** покажу как договоримся о выполнении.

и тп. (именно с этого сайта - т.е хтмл разметка одна)

парситься картинка и то что в alt под ней (не парсяться

то что тут)

картинки складываються в папку и переименовываються 1.2.3 итп.

дески пишуться в тхт файл 1 деск 1 строка.

соответственно спарсилась картинка положилась в папку переименовалась в 1.jpg

алт под ней записался в файл 1й строчкой.

вебинтерфейс не обязателен. достаточно того что в файле можно указать урл откуда парсить.

папку куда и файл куда дески.