Доработать скрипт Яндекс.Карты

Добрый день! Требуется разработать 2 скрипта для движка Datalife engine 8.3 1. Скрипт работы с картинками, должен уметь следующие вещи: а) Искать картинки в поисковой системе, для поискового запроса брать инф-ию из поля keywords табилцы dle_post, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт яндекс.карты
Нудно доработать
1. добавить категории
2. убрать лишний код
3. Добавить имя пользователя, который добавил метку
имя содержится в переменной $_SESSION['user']
если там пусто => писать что добавил "Гость"
4. простые администраторские страницы на пхп (без лишних яваскрипт)
где можно удалять и добавлять категории с рисунками
и удалять и редакрировать метки
5. желательна возможность добавление своих полей из админки.
скрипт на MYSQL.
Жду предложений!
С уважением, Дмитрий
ICQ 827-317
=)
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