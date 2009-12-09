Парсер на сайт

Нужно поработать с фаин ридором. Распознание шрифта не на русском и не на англиском.

Создать простой шаблон под joomla 1.5

Также чтобы автоматом парсил текст на сайт, через некоторое время

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Псевдо прогеры гуляют в большом количестве. КИДАЮТ.

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Обещает горы.