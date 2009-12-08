Создание музыкального портала.

Добрый день.

Работаем над созданием большого музыкального портала. Требуется программист-верстальщик.

С опытом работы по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Далее необходимо четкое видение работы данного портала . Т.к. планируется ставить сервер с 1 трбайтом, на него нужно перенести весь контент с нескольких интернет ресурсов. Знать каким образом можно перенести такое колличество информации на него. Чтобы, когда будет готов сам сайт, привязать уже залитый на сервер контент. Так же необходимо, чтобы каждый трек можно было прослушать в плохом качестве прямо с сайта.

Просьба писать предложения, людям, которые занимались такими проектами.

Контакты для связи ICQ 50635555