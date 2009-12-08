Создание музыкального портала.

Нужно разработать интранет сайт на php+mysql. Допустим имеем список сотовых номеров вида: 85556667777 900 Пуппкин Вася 85556667778 5900 Пуппкин Федя 85556667779 2900 Пуппкин Маша 85556667772 1900 Пуппкин Света 85556667771 1900 Пуппкин Света Где: 85556667772 — Сотовый номер Пуппкин Вася — Хозяин номера 900 — Сумма ...
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Добрый день.
Работаем над созданием большого музыкального портала. Требуется программист-верстальщик.
С опытом работы по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Далее необходимо четкое видение работы данного портала . Т.к. планируется ставить сервер с 1 трбайтом, на него нужно перенести весь контент с нескольких интернет ресурсов. Знать каким образом можно перенести такое колличество информации на него. Чтобы, когда будет готов сам сайт, привязать уже залитый на сервер контент. Так же необходимо, чтобы каждый трек можно было прослушать в плохом качестве прямо с сайта.
Просьба писать предложения, людям, которые занимались такими проектами.
Контакты для связи ICQ 50635555
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