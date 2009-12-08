Видеопортал

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать Сайт основная задача которого воспроизведение потокового видеосигнала в HD формате и размещения видео открытого для скачивания. предполагается такие страницы как эфир, архив, форум, контакты. Схематичная Структура сайта есть, тех. задание есть, Дизайн сайта делается другим специалистом. Требуется прописать скрипты, систему управления, плеер. срок 1 месяц -Цена -ваши предложение.

В откликах просьба указать ваш город, опыт работы в данном направлении, ссылки на работы и ориентировочную стоимость. Более подробное Техзадание будет выслано кандидатам.

Желательно чтоб Вы: Нахолждение онлайн в аське почти 24 часа в сутки, безлимитный интернет

в аську не стучать, в личку не писать.

14 лет назад
Romanov38
Евгений 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
andreevstroi
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$200
15 дней
Чкловек пообещал предоставить наброски проекта к вечеру т.е. от 19.00 до 20.00 по МСК, и кудато потерялся, Нам такие люди не нужны, извините за потраченное время!!!