Видеопортал

Нужен компонент для джумлы 1.5, который будет экспортировать новости в xml, в соответствии с требованиями (см. вложенный док-файл). Ожидаю предложений по цене и срокам. Просьба писать здесь (не в личку), предложения скрыты от других.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать Сайт основная задача которого воспроизведение потокового видеосигнала в HD формате и размещения видео открытого для скачивания. предполагается такие страницы как эфир, архив, форум, контакты. Схематичная Структура сайта есть, тех. задание есть, Дизайн сайта делается другим специалистом. Требуется прописать скрипты, систему управления, плеер. срок 1 месяц -Цена -ваши предложение.
В откликах просьба указать ваш город, опыт работы в данном направлении, ссылки на работы и ориентировочную стоимость. Более подробное Техзадание будет выслано кандидатам.
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в аську не стучать, в личку не писать.
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