Компонент для джумлы 1.5

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок248 просмотров
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Нужен компонент для джумлы 1.5, который будет экспортировать новости в xml, в соответствии с требованиями (см. вложенный док-файл).

Ожидаю предложений по цене и срокам. Просьба писать здесь (не в личку), предложения скрыты от других.

14 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
RUSYA
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня