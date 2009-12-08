Написать блок видео-конференции

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка89 просмотров
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Задача:

таблица accounts с id юзеров (users)

необходимо сделать:

1. один вещает, все на него смотрят, без участия

2. работа тэт-а-тэт.

14 лет назад
art_Yuliana
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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