Покер клиент на Flash

$6000
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок312 просмотров
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Требуется создание клиента для игры в покер на Flash/Flex.

Игры - Texas Holdem и Omaha.

Состав стандартный: лобби, турниры MTT & SNG, стол игры, настройки, профайл.

Клиент получает команды и отправляет их по сокету.

ТЗ по проекту будет предоставлено.

Проект непростой, поэтому просьба откликаться тем, кто имеет достаточный опыт, который может показать на примерах портфолио. Указывайте ссылки, пожалуйста.

14 лет назад
ussa
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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