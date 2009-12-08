Задача для jQuery специалиста

Необходимо сделать следующее.

Имеем список-гармошку, а так же имеем еще один простой список из элементов. Необходимое взаимодействие:

1. В гармошке одновременно открыт только один список. Если нажать на заглавие другого, то отрытый до этого закроется.

2. Внутри одного списка гармошки элементы можно сортировать мышкой.

3. Элемент из одного списка гармошки можно перенести в другой. Когда несем элемент и подносим его к названию списка в гармошке, то он раскрывается, а все остальные закрываются, аналогично первому пункту. Когда раскрылся нужный список, то элемент можно поставить на любую позицию аналогично сортировке (пункт 2).

4. Из простого списка элементов (см. начало задания) элементы можно копировать мышкой в любой из списков гармошки, поведение аналогично пункту 3.

5. Все это дело не должно тормозить в фаерфоксе.

Некоторые наработки по вопросу можно посмотреть тут ddddd8334.narod.ru

Много людей принимались, задачу не решили, если точно уверены что справитесь, пишите.

Спасибо.