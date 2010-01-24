Php DLE Title

Доброго времени суток я опытный сеошник но с php как то не освоился...

я создаю сайт в котором будет около 100 категории (разделов меню) и в каждой категории будет большое количество новостей (вообщем очень крупный проект)

сайт стоит на движке DLE

так вот анализируя поисковую систему yandex можно с утверждение сказать что яндекс не переносит одинаковые таитлы... а так как категорий будет очень много то этого не избежать.

пример:

Плееры: и около 100 плееров, а это 10 страниц в категории с одинаковыми таитлами

я придумал не просто как избавиться от проблемы а поставить её себе на вооружение в обрасти поисковиков

Суть задания такая:

Разберём на примере конкретной категории к примеру "плееры"

1 я страница категории должна иметь таитл: плееры

2 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать

3 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать бесплатно

4 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать бесплатно без регистрации

итд

(пелееры - в данном примере это переменная)

вообщем задача довольно простая: определяем url и от урла пишем нужный таитл

Работы примерно на 20 строчек php кода ...