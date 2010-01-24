Php DLE Title

Доброе время суток. Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0. В БД все поля присутствуют. Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно. . Требования: Импортирует информацию об объектах ...
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Доброго времени суток я опытный сеошник но с php как то не освоился...
я создаю сайт в котором будет около 100 категории (разделов меню) и в каждой категории будет большое количество новостей (вообщем очень крупный проект)
сайт стоит на движке DLE
так вот анализируя поисковую систему yandex можно с утверждение сказать что яндекс не переносит одинаковые таитлы... а так как категорий будет очень много то этого не избежать.
пример:
Плееры: и около 100 плееров, а это 10 страниц в категории с одинаковыми таитлами
я придумал не просто как избавиться от проблемы а поставить её себе на вооружение в обрасти поисковиков
Суть задания такая:
Разберём на примере конкретной категории к примеру "плееры"
1 я страница категории должна иметь таитл: плееры
2 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать
3 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать бесплатно
4 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать бесплатно без регистрации
итд
(пелееры - в данном примере это переменная)
вообщем задача довольно простая: определяем url и от урла пишем нужный таитл
Работы примерно на 20 строчек php кода ...
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