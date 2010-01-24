Php DLE Title

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток я опытный сеошник но с php как то не освоился...

я создаю сайт в котором будет около 100 категории (разделов меню) и в каждой категории будет большое количество новостей (вообщем очень крупный проект)

сайт стоит на движке DLE

так вот анализируя поисковую систему yandex можно с утверждение сказать что яндекс не переносит одинаковые таитлы... а так как категорий будет очень много то этого не избежать.

пример:

Плееры: и около 100 плееров, а это 10 страниц в категории с одинаковыми таитлами

я придумал не просто как избавиться от проблемы а поставить её себе на вооружение в обрасти поисковиков

Суть задания такая:

Разберём на примере конкретной категории к примеру "плееры"

1 я страница категории должна иметь таитл: плееры

2 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать

3 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать бесплатно

4 я страница категории должна иметь таитл: плееры скачать бесплатно без регистрации

итд

(пелееры - в данном примере это переменная)

вообщем задача довольно простая: определяем url и от урла пишем нужный таитл

Работы примерно на 20 строчек php кода ...

PHP
14 лет назад
sycker
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
tiamo
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С заказчиком приятно и легко работать! Конкретная постановка задания, своевременная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Скрипт импорта БД недвижимости

    Доброе время суток. Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0. В БД все поля присутствуют. Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно. . Требования: Импортирует информацию об объектах ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа с видео потоком

    Нужно решить следующую задачу: Есть видеотрансляция (wmv) и нужно из нее вытягивать кадры с заданным промежутком - допустим каждые 1-2 секунды и передавать их в виде картинки клиенту. Проблемы с получением клиентом картинки нет, а вот ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помочь перенести сайт

    Неудачно перенес http://ekb-consult.kz/ вот сюда перенес отсюда http://maskam.kz/ikb/ файлы по фтп перенес, создал базу, ту базу экспортанул. потом зашел и изменил в файлике адрес домена и название базы, потом выполнил скуэл запрос плагины тож перенеслись, все активизированы

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка битрикса: вотермарки + кеш

    Т.к. картинки товаров выводятся на разных сайтах - надо разные вотермаки базе картинки хранятся без вотермаков и при добавлении они не накладываются в шаблоне компонента просто " вот на ету детаил и превю пикче в анонсе ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка/настройка jquery.tools.scrollable

    http://verstachok.net/gallery/opus.html Скрол с превьюхами работает на jquery.tools.scrollable Нужно сделать, чтобы при показе большого изображения появлялась и подпись к этому изображению. Расположение подписи: под большим изображением. Оставляйте предложения в проекте или в личку.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Проект живая книга

    $250

    Нужен человек хорошо разбирающийся в скриптах и бд, необходимо создание скрипта программы для производства конекта из словоря Ожигова или TETR. Более подробно с ТЗ отпишу Вам в аську или на е-майл. Пишите на мой е-мейл ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад