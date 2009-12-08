Доработка битрикса: вотермарки + кеш

Т.к. картинки товаров выводятся на разных сайтах - надо разные вотермаки

базе картинки хранятся без вотермаков и при добавлении они не накладываются

в шаблоне компонента просто "

вот на ету детаил и превю пикче в анонсе и надо наложить вотермаки и засунуть в в кеш дней на 5 (чтобы при каждом выводе не грузить сервак), посетителю показываем уже картинку с вотермаком

а также

- при нажатии на кнопку очистки кеша, или чиска кеша с админки - чтобы они стирались

- 2 вотермака (как в ДЛЕ) т.е. если фон черный - то вотермак светлый и на оборот

в предложении указывайте цену, сроки, аську