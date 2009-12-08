Задача по Flash-программированию.

Необходимо сделать рейтинг общественных организаций! Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/ Редакция Битрикс - Стандарт. Просьба присылать демо версии если имеются! Предпочтение отдается опытным и не жадным исполнителям!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен клиентский флеш-скрипт, который получает данные от сервера, постоянным потоком, и выводит их в браузере посетителя.
Данные от сервера приходят в текстовом формате, по мере обновления, но при постоянном соединении, т.е. realtime.
Задача - поддерживать постоянное соединение флеш-скрипта с сервером, привести (отпарсить) полученные данные к нужному виду и отобразить их в браузере посетителя. Примерная структура выходных данных:
id, дата, псевдоним (текст), значение (число)
По поводу подробностей пишите пожалуйста в аську 45132356.
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