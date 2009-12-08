Задача по Flash-программированию.

Нужен клиентский флеш-скрипт, который получает данные от сервера, постоянным потоком, и выводит их в браузере посетителя.

Данные от сервера приходят в текстовом формате, по мере обновления, но при постоянном соединении, т.е. realtime.

Задача - поддерживать постоянное соединение флеш-скрипта с сервером, привести (отпарсить) полученные данные к нужному виду и отобразить их в браузере посетителя. Примерная структура выходных данных:

id, дата, псевдоним (текст), значение (число)

По поводу подробностей пишите пожалуйста в аську 45132356.