Задача по Flash-программированию.

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Нужен клиентский флеш-скрипт, который получает данные от сервера, постоянным потоком, и выводит их в браузере посетителя.

Данные от сервера приходят в текстовом формате, по мере обновления, но при постоянном соединении, т.е. realtime.

Задача - поддерживать постоянное соединение флеш-скрипта с сервером, привести (отпарсить) полученные данные к нужному виду и отобразить их в браузере посетителя. Примерная структура выходных данных:

id, дата, псевдоним (текст), значение (число)

По поводу подробностей пишите пожалуйста в аську 45132356.

14 лет назад
timden
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
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