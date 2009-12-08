Добавить на мп3 сайт парсер мп3 с других сайтов

Вообщем есть мп3 сайт.

Нужно на него добавить:

1. Сделать парсер в точности как на http://hotcharts.ru/mp3/?song=10586 Внизу идут ссылки с других сайтов. Т.е. Парсер по необходимости обходит сайты и проверяет на новые файлы. Старые пропускать естественно если они уже добавлены в базу.

Вот тут http://hotcharts.ru/mp3/ указаны сайты с которых парсит сайт.

Парсится:

- Исполнитель

- Песня

- ссылка на страницу

2. На странице песни сделать "Другие песни исполнителя "......" "

3. Когда в алфавите нажимаешь на букву то должны идти исполнители, а не как сейчас на сайте

исполнитель + трек.

4. speedbar - сайт / Каталог mp3 / Исполнители на букву "A", сайт / Каталог mp3 / A / A-Ha,

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