Переделать шаблон для скрипта iAuto

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Переделать шаблон для скрипта iAuto.

http://apriori-hunters.ru/category/skripty/iauto_version_4_3_multi-language.htmlhttp://apriori-hunters.ru/category/skripty/iauto_version_4_3_multi-language.html

нужно создать шаблон (примерно такой же http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=24440&pr_code=6Qo3gkDh1u8tip8ti9SuvomIUQXT49)

перевести на русский язык и натануть на скрипт.

Сроки сжатые.

14 лет назад
v0909
47 летГермания
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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