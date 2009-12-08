Скрипт видео чата

Нужен скрипт сайта по типу http://video-girl.ru/

требования:

1) Видео чат

2) Личный кабинет

3) Личная галерея

4) Модуль пополнения своего счета через основные платежные системы (вембани, яндекс, пейпал).

5) Перевод переведенной суммы пользователю в качестве кредитов

6) Своя внутренняя валюта (кредиты… тугрики… )

7) Возможность гостевого входа с просмотром фото и видео на определенный временной срок.

8) Система подарков (от цветочков до кредитов)

9) Закрытые зона сайта, с возможностью входа туда после вверения пароля (который покупается за кредиты).

10) Отображение в профиле пользователя количества переведенных на его счет кредитов

11) Обратная связь, каталог, поиск по сайту… и т.п. мелочи

12) Регистрация на сайте

Подобного добра в интернете навалом, но оно либо полностью на английском языке, с незаконченным кодом, либо его нужно собирать по частям, либо оно просто платное… думаю, что подобные скрипты давно гуляют по сети. Требуется уже готовый скрипт т.к. возможности платить 1000$ за подобную радость пока нет, да и за такую сумму его можно купить у самих разработчиков.