Рейтинг для битрикса

Веб-программированиеЗавершен5 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рейтинг общественных организаций!

Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру

http://www.banki.ru/services/responses/

Редакция Битрикс - Стандарт.

Просьба присылать демо версии если имеются!

Предпочтение отдается опытным и не жадным исполнителям!

14 лет назад
Afanasov
Демьян 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
14 лет назад
$60
4 дня
Выполнил работу на все 100%, несмотря на требования которые выходили за проект и несмотря на то что Новый Год работал даже в новогоднюю ночь! Работаем еже 3 раз и не пожалел!
Работаем уже не в первый раз, и все по-прежнему отлично, заказчик всегда на связи, оплата моментально. Рад был сотрудничать.
roman-over
Ov 
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
14 лет назад
$100
10 дней
Оплатил авансом 1500 р. Срок выполнения заказа прошел! Работу не выполнил! Прошу блокировать данный аккаунт!