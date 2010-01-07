Граббер объявлений для Joker Board 2.0

$40
Веб-программированиеЗавершен3 заявки235 просмотров
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Нужен граббер объявлений для JokerBoard 2.0, чтобы "воровал" объявления

14 лет назад
Sashkoff
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Mamon
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$40
1 день
Всё сделал хорошо, учёл все мельчайшие детали.
Отличный заказчик. Мгновенная оплата, четкое задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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