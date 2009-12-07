Сделать выпадающее меню JS.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки225 просмотров
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Нужно сделать JS (выпадающее меню) как на фото .

меню как модуль(artcats) в Joomla CMS.

возможны и другие варианты но нужен результат как на фото.

нужно два меню автоматически отображающее секции , категории и статьи в Joomla CMS.

первое (№1 на фото) меню это главное меню с лево . оно отображает разделы и подразделы с книгами

при выборе книги загружаетса первая статя из этой книги а над ней второе (№4 на фото) меню со всеми внутреними разделами книги и статями в ней.

есть макет меню и есть готовый модуль , нужно скрестить их вместе и настроить.

людей без опыта прошу не беспокоить.

14 лет назад
zorg007
Iulius 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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