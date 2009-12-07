Сделать выпадающее меню JS.

Требуется интегрировать готовый макет в psd под движок WebAsyst Shop-Script. Шаблон должен отображается одинаково во всех основных браузерах при любом разрешении. Обязательные требования: 1) Наличие выполненных подобных работ в портфолио 2) Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать JS (выпадающее меню) как на фото .
меню как модуль(artcats) в Joomla CMS.
возможны и другие варианты но нужен результат как на фото.
нужно два меню автоматически отображающее секции , категории и статьи в Joomla CMS.
первое (№1 на фото) меню это главное меню с лево . оно отображает разделы и подразделы с книгами
при выборе книги загружаетса первая статя из этой книги а над ней второе (№4 на фото) меню со всеми внутреними разделами книги и статями в ней.
есть макет меню и есть готовый модуль , нужно скрестить их вместе и настроить.
людей без опыта прошу не беспокоить.
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