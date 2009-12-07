Сделать выпадающее меню JS.

Нужно сделать JS (выпадающее меню) как на фото .

меню как модуль(artcats) в Joomla CMS.

возможны и другие варианты но нужен результат как на фото.

нужно два меню автоматически отображающее секции , категории и статьи в Joomla CMS.

первое (№1 на фото) меню это главное меню с лево . оно отображает разделы и подразделы с книгами

при выборе книги загружаетса первая статя из этой книги а над ней второе (№4 на фото) меню со всеми внутреними разделами книги и статями в ней.

есть макет меню и есть готовый модуль , нужно скрестить их вместе и настроить.

людей без опыта прошу не беспокоить.