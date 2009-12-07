Дописать функцию для SHOPCMS

Сайт дистрибьютеров, анимированая карта европейской части, три дистрибьютера англия, германия, россия + производитель чехия. "зарисовка" сайта тут _www.eucapil.info Надо сделать наподобе _www.i-tom.ru Подробности исполнителю... Ваши цены и сроки.
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Здравствуйте.
Задача следующая. В ShopCMS имеются дополнительные характеристики для товаров (в данном случае производитель), необходимо на главной странице сделать меню из этих характеристик. При нажатии должны выводиться товары этой характеристики (производителя)
По срокам 2-3 дня.
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