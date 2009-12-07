Разработка сайта банка

Есть сайт, id-ники пользователей, если надо. Необходимо принимать оплату самыми распространенными способами. Более детальное описание/обсуждение готов предоставить/провести.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен партнер по разработке сайта банка.
Задачи:
Выбрать платформу, установить cms, сверстать готовый дизайн, интегрировать шаблоны, разработать набор модулей, интегрировать разработанный интерфейс cms.
Предварительный список модулей:
- Авторизация
- Новости/рассылка
- Конструктор форм
- Калькуляторы (кредитные, депозитные)
- Библиотеки изображений, документов
- Фотогалереи
- Видеогалереи
- Опросы
- FAQ
- Баннерная система
- Визуальный редактор контента
- Чат
- Конвертер валют
- Курсы валют
+ стандартные возможности продвинутых cms типа: редактирование структуры сайта, архив произведенных изменений с возможностью восстановления и т. п.
На данном этапе в качестве результата необходимо получить:
1. Краткое описание предложенной технологии реализации с обоснованием (предпочтение отдается Unix-решениям)
2. Предварительную оценку стоимости проекта
3. Предварительную оценку сроков.
4. Предложения и пожелания по организационным вопросам сотрудничества (начиная от рабочего процесса и заканчивая приемом-передачей работ)
Прошу иметь ввиду – обращения типа "стучите в аську, обсудим" не рассматриваются.
Подробное ТЗ предоставляется отобранным кандидатам после получения описанного выше задания.
Конструктивные вопросы по сути – приветствуются.
Коллеги, спасибо, надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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