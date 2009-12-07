Авторизация на отдельной странице в DLE

Добрый день! Требуется написать простенький скриптик который парсил бы яндекс маркет и формировал из полученного материала фейковый интернет магазин на базе какой нибудь CMS. Например Шоп скрипт фри или джумла виртуал март. Самопис без использования БД ...
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Срочно нужно сделать авторизацию на отдельной странице в DLE. Путь адреса должно быть /index.php?do=login.
С своим темпейтом.
ICQ: 329-290-205 для контакта
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