Внедрить Google Maps в DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт на CMS DataLife Engine 8.2

Нужно вставить в статическую страницу (раздел контакты) карту Google Maps

14 лет назад
Myxa_
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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