Здравствуйте. Есть дизайн в PSD Полностью готовый для работы по слоям и картинкам, есть видео, в видео отображено как должен работать сайт (видео создано на основе PSD), вам остается залить PSD дизайн во Flash И задать для каждого объекта свою анимацию, пр примеру как показано на видео.

Все элементарно без эффектов, движения вверх вниз, взад вперед.

Знающим людям не составит труда превратить этот PSD во Flash-сайт.

Предлагайте свои цены.

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