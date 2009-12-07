Флеш карта города

Есть готовый макет сайта (см. приложение). Нужно под него сделать флешку, в шапку, с вертящимися египетскими пирамидами. ТЗ от заказчика: "флэш, вращающиеся пирамиды Египта, можно разместить сфинкса на переднем плане" Срок - сегодня до 17.00 Бюджет - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна карта flash карта города.
Если есть готовые или полуготовые(но дорабатываемые варианты) еще лучше.
Основные возможности:
Поиск по улицам и объектам.
Возможность отмечать на карте организации и значимые места(при нажатие всплывающая менюшка что за место).
Возможность выделения цветом найденных улиц.
В общем и целом желательно приблизить функционал к Дубльгисовским картам.
Подробности исполнителю.
Со стороны серверной части на PHP любая поддержка.
Интересует примерная цена и сроки.
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