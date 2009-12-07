Флеш карта города

Добрый день! Нужен слайдер на jQuery - такой, как на картинке http://files.mail.ru/ZMRYB5 Необходим в таком виде, чтобы можно было без проблем в CSS поменять его размеры, а также изменить добавлять/удалять (я так понимаю, на div'ах все). И обязательно - ...