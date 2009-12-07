Восстановление модуля заявок

Веб-программированиеЗавершен4 заявки159 просмотров
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Есть сайт, была форма подачи заявок на тренинг(имя, телефон, емаил и тд), на данный момент не работает (в админке вроде есть, но на сайте не работает)

http://rmes-project.com.ua/index.php?option=com_facileforms&Itemid=29&trening_name=%D0%CC%DD%D1_%C7%ED%E0%EA%EE%EC%F1%F2%E2%E0

сайт на Jomla

задача: восстановить модуль заявок

14 лет назад
7Alex
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
artgagarin
Украина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Была поставлена задача восстановить модуль подачи заявок на сайте. с этим вопросом не могло справиться несколько человек к которым обращался. при работе со Студия Artgagarin (artgagarin) все прошло быстро и качественно. поставленная задача выполнена, я остался доволен. отдельное спасибо хочу сказать за помощь по другим вопросам,которые не касались модуля заявок. от сотрудничества одно удовольствие. спасибо!
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