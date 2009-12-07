Восстановление модуля заявок

Была поставлена задача восстановить модуль подачи заявок на сайте. с этим вопросом не могло справиться несколько человек к которым обращался. при работе со Студия Artgagarin (artgagarin) все прошло быстро и качественно. поставленная задача выполнена, я остался доволен. отдельное спасибо хочу сказать за помощь по другим вопросам,которые не касались модуля заявок. от сотрудничества одно удовольствие. спасибо!