Восстановление модуля заявок

Создание сайта с админкой подобно сайту http://izeta.ru/ Должна быть регистрация на сайте. Авторизованные пользователи должны иметь возможность просматривать большее количество фото в галереях и видеть ценники на всех фото.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, была форма подачи заявок на тренинг(имя, телефон, емаил и тд), на данный момент не работает (в админке вроде есть, но на сайте не работает)
http://rmes-project.com.ua/index.php?option=com_facileforms&Itemid=29&trening_name=%D0%CC%DD%D1_%C7%ED%E0%EA%EE%EC%F1%F2%E2%E0
сайт на Jomla
задача: восстановить модуль заявок
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