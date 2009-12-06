Работа на Python

Необходимо разработать и описать диаграммы

• Прецедентов.

• Классов.

• Структуры базы данных.

• Структуры xml.

При этом необходимо сделать реализацию задачи в объеме примера «Телефонный справочник».

• Реализация на языке Python разработанной структуры классов

• Набрать тестовые данные и организовать их чтение из формата CSV1 (используя для набора текстовый редактор, пример реализации функция load из tdcsv.py У) или из базы данных Postgresql (используя для набора knoda, пример реализации функция load из tddb.py У) или из XML (используя для набора kxmleditor, пример реализации функция load из tdxml.py У).

• Организовать просмотр данных через Web-интерфейс (пример index.tmpl У и tdweb.py 1У) или экспорт данных в ODF2 (пример tdods.py У и tdodt.py 1У).

срок неделя