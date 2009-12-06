Доработать скрипт и прикрутить к дизайну!

Разработка , доработка сайта эротического содержания с подключением биллинговых систем В первую очередь упор ставится на програмирование , знание кодеков ,знание разроботок API , PHP,RSS Требуются знания работы с протоколами CDN , технического английского для работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима работа умного, ответственного программиста по доработки скрипта и прикрутки готового движка к новому дизайну сайта!
Все подробности при личной переписке!
Сразу скажу, человек нужен опытный, который работал с webmoney. Нужно будет прикручивать оплату и интерфейсы некоторые с webmoney. Также например вход в клиентскую зону по WMID или логину-паролю, Бонусный автомат, формы расчётов и оплата онлайн игр!
Дописываем скрипт оффлайн обменника webmoney!
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