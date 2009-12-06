Доработать скрипт и прикрутить к дизайну!

Необходима работа умного, ответственного программиста по доработки скрипта и прикрутки готового движка к новому дизайну сайта!

Все подробности при личной переписке!

Сразу скажу, человек нужен опытный, который работал с webmoney. Нужно будет прикручивать оплату и интерфейсы некоторые с webmoney. Также например вход в клиентскую зону по WMID или логину-паролю, Бонусный автомат, формы расчётов и оплата онлайн игр!

Дописываем скрипт оффлайн обменника webmoney!