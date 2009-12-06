Live video/audio streaming

Кто знаком с этим движком тот знает, что при добавлении товаров в магазине есть возможность устанавливать доп. характеристики к этим товарам, я в своём магазине сделал доп. характеристикой список производителей, теперь мне необходимо вывести этот ...
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Разработка , доработка сайта эротического содержания с подключением биллинговых систем
В первую очередь упор ставится на програмирование , знание кодеков ,знание разроботок API , PHP,RSS
Требуются знания работы с протоколами CDN , технического английского для работы с тех.поддержкой.
Подробная информация при общении.
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