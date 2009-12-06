Создание простенького сайт. Максимум 2-3 страницы + 2 скрипта на первой странице (скрипты имеются и для flash и для php). Желательно исполнение во flash!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто работал со скриптом аукциона PhpProBidv6.05 Мне нужно переписать форму создания лота.
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