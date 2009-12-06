Поправки по сайту сделать

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
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14 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
lusin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
В очередной раз убеждаюсь что это прекрасный программист! Профессионал своего дела, очень качественная работа. Иванов Станислав (lusin) выполняет свою работу самостоятельно(!), четко и быстро. Любые вопросы - только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное - сроки! С новыми заказами - только к нему!!!
Сделал мелкие правки по сайту. Очень понравилось работать с Антоном, +5 )
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