Рассылка СМС

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать сервис рассылки смс

краткое описание:

пользователь регистрируется, вносит оплату.

при подобительном балансе он через web-шлюз может отправить смс.

за каждую смс списываются деньги.

просьба обращаться только тем, кто подобные сервисы уже делал.

14 лет назад
sebekon
IT SEBEKON 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • ProfiToolInfo - информационный портал

    $3000

    Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. С уважением, Дмитрий.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется на сервере организовать защиту ссылок

    $100

    Требуется сделать защиту на ссылки видеоконтента сервера. Чтоб проигрывание выделенных из кэша браузера ссылок было невозможно на других доменах Для быстрой связи в аську: 262863287

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт по образцу

    [Данный проект возобновлен, по-прежнему ищем исполнителя] Требуется сделать заново сайт по образцу уже имеющегося. Исходная страница sefar.com Он создается для родственной по отношению к sefar фирме, поэтому должен быть выдержан в таком же стиле. Существенное отличие – новый ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется настройка скрипта

    Партнерской программы . На данный момент есть скрипт партнерской программы и 4 сайта, требуется : Добавить скрипты на 4 сайта, сделать дизайн партнерки более дружелюбным, нарисовать банеры, флешбанеры, вобщем подготовить партнерку для работы с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт галереи

    Нужна галлерея (JavaScript, возможно JavaScript + PHP) для интегрирования в дизайн Автоматически выводит превьюшки изображений из указанной папки в три ряда со скроллингом. При клике на превюшку сверху выводится ее увеличенное изображение размером 370 на 286 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Плагин для Joomla 1.5

    Нужно написать несложный плагин для Joomla 1.5 Суть работы плагина: Страничка в админке с полями для ввода текста, загрузки картинки (1шт), флешки (1 шт), выбором категории для материала. На выходе получаем стандартный Джумловский материал отформатированный по определённым ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка VirtueMart 1.1.3 stable for Joomla 1.0.

    Задание в аттаче сайт http://kroha-online.ru/ прошу оценить отдельно пп 1-20 и п 21 (ориентировочно) прошу не писать в асю если вообще по каждому пункту будет оценка - замечательно, т.к всё сразу вряд ли закажем.

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад