Доработка VirtueMart 1.1.3 stable for Joomla 1.0.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание в аттаче

сайт http://kroha-online.ru/

прошу оценить отдельно пп 1-20 и п 21 (ориентировочно)

прошу не писать в асю

если вообще по каждому пункту будет оценка - замечательно, т.к всё сразу вряд ли закажем.

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ev9eniy
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$84
4 дня
Все прекрасно, Евгений - человек с системным подходом в решении задач, все поясняет четко, на каждую задачу привел примеры в картинках, точен в описаниях. Я очень доволен, я еще не встречал такого правильного подхода!!
Все отлично! Всегда на связи, моментальная оплата, ясные и понятные задания. Сотрудничеством доволен! Рекомендую как отличного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Доработка VamShop

    $50

    Добрый день! Нужно доработать VamShop 1. Нужно создать такой раздел как Производитель только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель чтобы в админке можно было выбрать Логотипы магазинов буду расположеные по центру между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется настройка скрипта

    Партнерской программы . На данный момент есть скрипт партнерской программы и 4 сайта, требуется : Добавить скрипты на 4 сайта, сделать дизайн партнерки более дружелюбным, нарисовать банеры, флешбанеры, вобщем подготовить партнерку для работы с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт галереи

    Нужна галлерея (JavaScript, возможно JavaScript + PHP) для интегрирования в дизайн Автоматически выводит превьюшки изображений из указанной папки в три ряда со скроллингом. При клике на превюшку сверху выводится ее увеличенное изображение размером 370 на 286 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Плагин для Joomla 1.5

    Нужно написать несложный плагин для Joomla 1.5 Суть работы плагина: Страничка в админке с полями для ввода текста, загрузки картинки (1шт), флешки (1 шт), выбором категории для материала. На выходе получаем стандартный Джумловский материал отформатированный по определённым ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин для IE 6+: замена текста по шаблону

    Необходимо создать плагин для IE 6+, который бы выполнял определенные действия со страницей в момент ее загрузки (в данном случае - находил бы на странице строки по "шаблону поиска" и производил замену так, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • CS-Cart автоматизация импорта прайсов и др. проц.

    Ну Уже как то заказывал для WebAsyst, теперь нужно для CS-Cart: (MySql, php, ajax) 1) автоматизация загрузки/обработки прайс листов поставщиком(.xls) с послед. привязкой товаров к записям в прайсе(алиасы/синонемы), автоматизация наценки на товар(ы) в зависимости от цены, категории, товара, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад