Модуль для Dle 8.3

О размешение товара надо сделать вот так http://diskidoma.com.ua/or_bmw.html или так(http://www.ityre.com/en/disks/catalog/knk/1328/) а сейчас у меня вот так http://www.wheelsmarket.com.ua/shop/seattle-2.html Также добавить корзану напроти каждого подтовара в таблице В приложении наброски как должно icq 573426121 80679376143 [email protected]