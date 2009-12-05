Модуль для Dle 8.3

Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется: 1. По ширине плеер не более 240 пикселей. 3. Название проигрываемой сейчас песни (брать ...
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Нужен модуль оплаты для Dle 8.3 аналогичный как на dirkino.su. Готов купить готовый модуль. Цены пиши сдесь.
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