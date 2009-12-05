Небольшой php скрипт

Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется: 1. По ширине плеер не более 240 пикселей. 3. Название проигрываемой сейчас песни (брать ...