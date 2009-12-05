Срочно разработать флеш сайт

$500
Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Нужно срочно разработать флеш сайт на подобии этого http://www.danielkusaka.com/v3/

Возможна предоплата 50%.

Просьба ЛС не писать, а отписываться в проекте.

Спасибо.

14 лет назад
vovan00777
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
SunnyShine
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$450
20 дней
Красиво, качественно и грамотно. Спасибо. Будем сотрудничать.
Приятно было работать. 10 баллов по шкале заказчиков!
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