Богдановская Наталья SunnyShineSunnyShine
35 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Портфолио
- Пицца киев240 просмотров
- Подставки для tv229 просмотров
- Подставки для тв234 просмотра
- Подставки для телевизоров217 просмотров
- Подставки под тв bello198 просмотров
- Стойки для av-аппаратуры178 просмотров
- Подставки белло177 просмотров
- Кресла белло190 просмотров
- Кресла Bello160 просмотров
- Bdi стойки168 просмотров
- Стойки для av179 просмотров
- Подставки для телевизоров и AV компонентов Bello140 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена очень качественно, с учётом всех пожеланий. Большое спасибо, в дальнейшем буду обращаться.
Ответный отзыв
Четко сконструировал суть работы. Оплата вовремя. Надеюсь на сотрудничество.
$55
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель,быстрое выполнение заказа.Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать)
$55
10 баллов
13 лет назад
Разработка флеш баннера для авто сайта http://www.avtodia.ru/ на тематику авто диагностика ( inpa ). Работа была выполнена качественно и в срок. В дальнейшем продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Все отлично)
$50
10 баллов
13 лет назад
Создание флеш-баннера для продвижения авто сайта http://www.avtodia.ru/ по тематике авто диагностика ( inpa ). Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Все просто супер)
$105
10 баллов
13 лет назад
Очень доволен флэш-баннером для продвижения авто сайта www.avtodia.ru по тематике авто диагностика. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший и ответственный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.