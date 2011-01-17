SunnyShine

Богдановская Наталья SunnyShine

 
35 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
zex2
39 летАлбания
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Создание баннера для меню сайта
Работа была выполнена очень качественно, с учётом всех пожеланий. Большое спасибо, в дальнейшем буду обращаться.
Четко сконструировал суть работы. Оплата вовремя. Надеюсь на сотрудничество.
Ответный отзыв
kirichok
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$55
10 баллов
13 лет назад
Нужно разработать флеш баннер для сайта
Отличный исполнитель,быстрое выполнение заказа.Рекомендую всем!
Приятно было сотрудничать)
Ответный отзыв
K13A
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$55
10 баллов
13 лет назад
Создать баннер flash для сайта по автотематике
Разработка флеш баннера для авто сайта http://www.avtodia.ru/ на тематику авто диагностика ( inpa ). Работа была выполнена качественно и в срок. В дальнейшем продолжим сотрудничество.
Все отлично)
Ответный отзыв
K13A
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создать Flash-баннер для сайта
Создание флеш-баннера для продвижения авто сайта http://www.avtodia.ru/ по тематике авто диагностика ( inpa ). Отличная работа, спасибо!
Все просто супер)
Ответный отзыв
K13A
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$105
10 баллов
13 лет назад
Сделать флеш-баннер для сайта по авто тематике
Очень доволен флэш-баннером для продвижения авто сайта www.avtodia.ru по тематике авто диагностика. Рекомендую.
Хороший и ответственный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв