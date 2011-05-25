zex2

Антон zex2

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Вывод блогов на главную страницу (Битрикс)

    На главной странице сайта https://nnm.club/ во вкладке "Просматриваемые" выведены последние посты с блога. К ним нужно применить тот же вывод (шаблон), что у постов, выводимых в самом блоге https://nnm.club/blog/?page=blog&amp;blog=smoking. Также настроить в блогах ЧПУ.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить вывод новостей из категории Wordpress

    Здравствуйте, собственно сам сайт cmak.info, на котором новости на главной странице выводятся через Page Builder в админке ресурса. В шаблонах выводов имеется только количество новостей, но в нем нельзя указать из какой ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать фотогалерею

    Сама галерея находится по адресу elektrovoz.org/. Нужно доработать несколько деталей. Пример: при добавлении фотографии не добавляется Title с названия фотографии. Сейчас это реализовано за счет плагина, хотелось бы, чтобы эта стандартная функция работала без плагина. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать с нуля фотогалерею

    В общем задача состоит в написании фотогалереи с функционалом, схожим с parovoz.com (комментарии, рейтинги, фото на конкурс и тд). Сам сайт должен быть написан на PHP + база данных на MySQL. Просьба отписать примерное время ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать иконки

    Собственно нужно нарисовать иконки: рейтинга, просмотров, комментариев и даты публикации. Размер 10Х10 или 11Х11 пикселей. Отпишите ваше цену за работу и сроки исполнения.

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание скрипта для перетаскивания блоков

    Результат: нужно, чтобы блоки на данном ресурсе: http://microsoftportal.org/, можно было передвигать местами. Вообщем, как в интерфейсе Windows 8. Отписываем сроки и стоимость за проделанную работу. Движок WordPress. ps: на вордпресс есть готовые ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется помощь по Битрикс

    Всем здравствуйте, на днях приобрел лицензию Битрикс, теперь нуждаюсь в помощи, а именно вывод блоков с новостями (несколько различных выводов) и еще некоторые мелочи. Просьба отписываться только тем, кто непосредственно имел дело ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание слайдера

    Всем доброго времени суток. Нужно создать слайдер на вордпресс, такой же, какой расположен на данной странице: themeforest.net/item/gadgetine-wordpress-theme-for-premium-magazine/full_screen_preview/132954 . Отпишите вашу примерную цену за проделанную работу. ps: по моему он ...

    WordPress
    Презентации2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка меню

    $10

    Всем доброго времени суток. Требуется на сайте http://it-hack.ru/ доработать меню. Сразу под шапкой имеется картинка с 12-ю категориями. Мне нужно, чтобы к примеру при нажатии на категорию Science, появлялась другая картинка (другого цвета). Сейчас я ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш меню для сайта

    $50

    Всем доброго времени суток. Требуется создать Flash меню для ресурса IT тематики. Пример меню, которое хотелось бы можно увидеть здесь: http://sputnik.mail.ru/ Но это только в качестве примера. Если такое меню можно реализовать не на флеше, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта

    $25

    Всем доброго времени суток. Нужно сделать логотип для сайта. Сайт IT тематики. Логотип должен иметь символику (отличительный знак сайта).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменение доступа в админку на WordPress

    Доброго времени суток. Требуется у рабочего сайта (движок WordPress) изменить доступ к папке wp-admin и название самой папки, а также название файла wp-admin.php, другими словами полностью изменить путь к админке, но чтобы ...

    WordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка дизайна топика на движке TorrentPier

    $15

    Всем доброго времени суток. Сорвал дизайн с одного сайта. Осталось дело за малым. Нужно немного переделать дизайн первого поста ТС. Вобщем, чтобы вся информация ТС в первом посте выводилась вверху релиза, а все последующие, так ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывод комментариев на движке WordPress

    $10

    Всем доброго времени суток. Нужна помощь в доработке вывода комментариев. Суть в том, что я переделал шаблон сайта оставив блоки в которых вывод новостей состоит только из заголовкая новости (ссылка). Ранее были блоки (другие) в ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка виджета на движке WordPress

    Стянул с одного сайта виджет в котором используются 3 блока одновременно (табы) ВКонтакте, Facebook и Twitter. Подключил скрипты, css. Сам блок отображается, а содержимого нет. Поставил этот же код на отдельной странице сайта, всё работает. ...

    CSSWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать описание к сайту

    $6

    Всем доброго времени суток. Нужно к ресурсу IT тематики написать описание - страничка "О сайте". И вторую статью "Нам требуются журналисты".

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка лого

    Существует лого. Нужно его немного доработать, создав символику (отличительный знак сайта). Сайт на IT тематику.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dedree
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Создание скрипта для перетаскивания блоков
WordPress
Только положительные эмоции от сотрудничества: вежливый в общении, четко сформулировал задание, быстро и понятно отвечал на все возникшие вопросы, вовремя оплатил! Рекомендую к сотрудничеству!
Очень доволен работой Дмитрия. Сделал больше, чем было запланировано. Очень терпеливый и приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
master_z1zzz
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Логотип для сайта
Замечательный заказчик и приятный в общении человек, таких нужно ещё поискать, супер, работа понравилась, чёткое тз, работаем и дальше!
Работу провёл быстро и качественно! Приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
headset
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Доработка виджета на движке WordPress
CSSWordPress
Один из тех заказчиков, с которыми просто приятно работать: четко поставленная задача, прямые ответы на возникающие вопросы (которых, с учетом предыдущей характеристики, практически не остается) и своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством!
Все было выполнено чётко и быстро. В течении 10 минут проблема была устранена. Огромное спасибо за помощь.
Ответный отзыв
Godsan
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Создание баннера для сайта
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Очень вежливый, корректный одним словом сказать только положительные эмоции от сотрудничества! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! С уважением Нуйкин Сергей!
Быстро, качественно и оперативно! Рекомендую всем обращаться к данному специалисту.
Ответный отзыв
SunnyShine
36 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создание баннера для меню сайта
Четко сконструировал суть работы. Оплата вовремя. Надеюсь на сотрудничество.
Работа была выполнена очень качественно, с учётом всех пожеланий. Большое спасибо, в дальнейшем буду обращаться.
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