На главной странице сайта https://nnm.club/ во вкладке "Просматриваемые" выведены последние посты с блога. К ним нужно применить тот же вывод (шаблон), что у постов, выводимых в самом блоге https://nnm.club/blog/?page=blog&blog=smoking. Также настроить в блогах ЧПУ.
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, собственно сам сайт cmak.info, на котором новости на главной странице выводятся через Page Builder в админке ресурса. В шаблонах выводов имеется только количество новостей, но в нем нельзя указать из какой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сама галерея находится по адресу elektrovoz.org/. Нужно доработать несколько деталей. Пример: при добавлении фотографии не добавляется Title с названия фотографии. Сейчас это реализовано за счет плагина, хотелось бы, чтобы эта стандартная функция работала без плагина. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В общем задача состоит в написании фотогалереи с функционалом, схожим с parovoz.com (комментарии, рейтинги, фото на конкурс и тд). Сам сайт должен быть написан на PHP + база данных на MySQL. Просьба отписать примерное время ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Собственно нужно нарисовать иконки: рейтинга, просмотров, комментариев и даты публикации. Размер 10Х10 или 11Х11 пикселей. Отпишите ваше цену за работу и сроки исполнения.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт12 лет назад
Последняя версия Битрикс. Нужно реализовать ЧПУ. Сайт находится по адресу http://gazetenka.com. Просьба не отписывать баслословные цены, а также фрилансерам с Москвы и Питера..Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Результат: нужно, чтобы блоки на данном ресурсе: http://microsoftportal.org/, можно было передвигать местами. Вообщем, как в интерфейсе Windows 8. Отписываем сроки и стоимость за проделанную работу. Движок WordPress. ps: на вордпресс есть готовые ...Завершен12 лет назад
Всем здравствуйте, на днях приобрел лицензию Битрикс, теперь нуждаюсь в помощи, а именно вывод блоков с новостями (несколько различных выводов) и еще некоторые мелочи. Просьба отписываться только тем, кто непосредственно имел дело ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно сделать лого для сайта IT тематики.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно создать слайдер на вордпресс, такой же, какой расположен на данной странице: themeforest.net/item/gadgetine-wordpress-theme-for-premium-magazine/full_screen_preview/132954 . Отпишите вашу примерную цену за проделанную работу. ps: по моему он ...Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Требуется на сайте http://it-hack.ru/ доработать меню. Сразу под шапкой имеется картинка с 12-ю категориями. Мне нужно, чтобы к примеру при нажатии на категорию Science, появлялась другая картинка (другого цвета). Сейчас я ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток. Требуется создать Flash меню для ресурса IT тематики. Пример меню, которое хотелось бы можно увидеть здесь: http://sputnik.mail.ru/ Но это только в качестве примера. Если такое меню можно реализовать не на флеше, ...Закрыт14 лет назад
- $25
Всем доброго времени суток. Нужно сделать логотип для сайта. Сайт IT тематики. Логотип должен иметь символику (отличительный знак сайта).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток. Требуется у рабочего сайта (движок WordPress) изменить доступ к папке wp-admin и название самой папки, а также название файла wp-admin.php, другими словами полностью изменить путь к админке, но чтобы ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Всем доброго времени суток. Сорвал дизайн с одного сайта. Осталось дело за малым. Нужно немного переделать дизайн первого поста ТС. Вобщем, чтобы вся информация ТС в первом посте выводилась вверху релиза, а все последующие, так ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в доработке вывода комментариев. Суть в том, что я переделал шаблон сайта оставив блоки в которых вывод новостей состоит только из заголовкая новости (ссылка). Ранее были блоки (другие) в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Стянул с одного сайта виджет в котором используются 3 блока одновременно (табы) ВКонтакте, Facebook и Twitter. Подключил скрипты, css. Сам блок отображается, а содержимого нет. Поставил этот же код на отдельной странице сайта, всё работает. ...Завершен14 лет назад
- $6
Всем доброго времени суток. Нужно к ресурсу IT тематики написать описание - страничка "О сайте". И вторую статью "Нам требуются журналисты".Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Требуется создать баннер для сайта IT тематики. Примерные размеры 755х65.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Существует лого. Нужно его немного доработать, создав символику (отличительный знак сайта). Сайт на IT тематику.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад