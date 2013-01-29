Создание скрипта для перетаскивания блоков

Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Результат: нужно, чтобы блоки на данном ресурсе: http://microsoftportal.org/, можно было передвигать местами. Вообщем, как в интерфейсе Windows 8. Отписываем сроки и стоимость за проделанную работу. Движок WordPress.
ps: на вордпресс есть готовые темы с возможностью переставления блоков: http://deluxethemes.com/comfy/. В принципе можно дернуть оттуда скрип и подцепить к моей теме.
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