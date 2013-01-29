Создание скрипта для перетаскивания блоков

Веб-программированиеЗавершен1 заявка193 просмотра
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Результат: нужно, чтобы блоки на данном ресурсе: http://microsoftportal.org/, можно было передвигать местами. Вообщем, как в интерфейсе Windows 8. Отписываем сроки и стоимость за проделанную работу. Движок WordPress.

ps: на вордпресс есть готовые темы с возможностью переставления блоков: http://deluxethemes.com/comfy/. В принципе можно дернуть оттуда скрип и подцепить к моей теме.

11 лет назад
zex2
39 летАлбания
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
3 дня
Очень доволен работой Дмитрия. Сделал больше, чем было запланировано. Очень терпеливый и приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Только положительные эмоции от сотрудничества: вежливый в общении, четко сформулировал задание, быстро и понятно отвечал на все возникшие вопросы, вовремя оплатил! Рекомендую к сотрудничеству!
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