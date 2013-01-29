Создание скрипта для перетаскивания блоков

Результат: нужно, чтобы блоки на данном ресурсе: http://microsoftportal.org/, можно было передвигать местами. Вообщем, как в интерфейсе Windows 8. Отписываем сроки и стоимость за проделанную работу. Движок WordPress.

ps: на вордпресс есть готовые темы с возможностью переставления блоков: http://deluxethemes.com/comfy/. В принципе можно дернуть оттуда скрип и подцепить к моей теме.